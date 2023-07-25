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Марио Фернандес дебютировал за «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес дебютировал за «Зенит» в матче против «Ахмата»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Марио Фернандес впервые вышел на поле в футболке петербургского «Зенита».

Игрок вышел на замену на 62-й минуте матча Кубка России с грозненским «Ахматом», заменив Ду Кейроса.

Сейчас идет 75-я минута игры. «Зенит» ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Густаво Мантуан. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

17 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В составе ЦСКА Фернандес провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей. В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее бразильский журналист рассказал о злости Фернандеса из-за новостей о лишнем весе.

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