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Четырехкратный чемпион Южной Кореи заявил, что «Зенит» может выиграть РПЛ без вратаря

Экс-голкипер Сарычев заявил, что «Зенит» может стать чемпионом РПЛ без вратаря

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Четырехкратный чемпион Южной Кореи по футболу Валерий Сарычев заявил, что петербургский «Зенит» может выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), не имея в составе вратаря, передает Metaratings.

«Кого из южнокорейских вратарей я могу посоветовать «Зениту»? А для чего «Зениту» нужен вратарь? Чтобы выиграть чемпионат России? Они и так это делают. Еврокубки – другое дело», — сказал Сарычев.

После первого тура РПЛ лидером чемпионата стал «Краснодар» — команда Владимира Ивича в первом матче сезона в гостях обыграла столичное «Динамо» (3:1) и за счет большего количества забитых мячей обошла «Сочи» и «Зенит», у которых так же, как и у «быков», разница забитых и пропущенных составляет «+2».

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что такие уникальные игроки как Месси и Акинфеев, рождаются раз в сто лет.

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