Булыкин считает, что Черчесов вернется в РПЛ зимой

Бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, «Газете.Ru», что убежден в возвращении экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова в Российскую премьер-лигу (РПЛ) зимой. По его мнению, один из топ-клубов чемпионата к тому моменту может столкнуться с проблемами, и опытный специалист будет востребован.

«Полагаю, сейчас он отдохнет до зимы. А зимой некоторые клубы не выполнят задачу, или будут сыпаться, и вот здесь как раз пригодятся его опыт, мастерство и результат, который он всегда приносит. Так что, думаю, куда-то его пригласят», — считает Булыкин.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3. По данным СМИ, Черчесов может возглавить саудовский «Аль-Ахли».

Ранее Булыкин заявил, что в Саудовской Аравии Черчесов может получить выгодный контракт.