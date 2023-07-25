Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У сына Леброна Джеймса остановилось сердце на тренировке

У сына экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни остановилось сердце на тренировке

close
100%
Gregory Payan/AP

У сына бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймса остановилось сердце во время баскетбольной тренировки, передает TMZ.

Инцидент произошел утром 24 июля. Врачам удалось вовремя оказать помощь и спасти 18-летнего спортсмена. Состояние Джеймса-младшего оценивается как стабильное. Его уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Бронни Джеймс является восходящей звездой баскетбола. Сейчас он играет в Студенческой баскетбольной лиге за команду Университета Южной Калифорнии. Ожидается, что скоро он попадет в НБА.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным победителем Олимпийских игр. Также он является рекордсменом по количеству участий в матчах всех звезд НБА.

Ранее Федерация баскетбола Украины пригрозила бойкотом отбора на Игры-2024 из-за допуска россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях