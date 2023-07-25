Булыкин заявил, что ждет возвращения Черчесова в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который, по данным СМИ, после увольнения из венгерского «Ференцвароша» может оказаться в саудовском «Аль-Ахли». Булыкин заявил «Газете.Ru», что хотел бы возвращения Черчесова в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Он сможет везде реализоваться, он уже это доказал, показал результатом. Но, честно говоря, я жду его в РПЛ и хочу его здесь увидеть, потому что думаю, что он принесет еще много пользы РПЛ и какому-нибудь топ-клубу. Я бы хотел его видеть именно в сильнейших наших клубах», — сказал Булыкин.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Аль-Ахли».