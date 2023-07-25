Футболист сборной России: грезил США, а друзья крутили пальцем у виска

Знаменитый российский спортсмен Борис Никоноров, чемпион мира по пляжному футболу, в интервью «Газете.Ru» рассказал, как на втором курсе учебы в ВУЗе отправился в США по программе «Work and Travel».

«Я грезил сначала Америкой, потом уже Нью-Йорком — более детально и конкретно. Для человека, который родился и прожил большую часть жизни в поселке, это казалось чем-то фантастическим (Никоноров вырос в поселке Фоминское Ярославской области — «Газета.Ru»). Когда я говорил ребятам, что поеду, они у виска крутили: где Нью-Йорк и где ты? — рассказал футболист. — В итоге я и Америку посмотрел, и потусовался, и денег заработал, вернув родителям одолженную у них на поездку сумму. А про полученный колоссальный жизненный опыт я вообще молчу».

Никоноров отметил, что во время жизни в США работал с людьми из гетто.

«Американцы разные. Со мной работали в основном американцы из гетто, а по работе мы сталкивались и с солидными американцами, трудившимися в крупных компаниях. Совсем другие люди», — сказал нападающий.

Никоноров не сумел пробиться в большой футбол, так как его не взяли в дубль ярославского «Шинника», после чего работал на заводе, а затем попал в пляжный футбол, где с «Локомотивом» выиграл чемпионат России, а со сборной страны – чемпионат мира, Межконтинентальный кубок и Евролигу. Сейчас 34-летний спортсмен завершил карьеру и стал заместителем генерального директора «Шинника».

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