Чемпион мира: в России такие игроки, как Аршавин, — штучный товар

Чемпион мира по пляжному футболу и лучший бомбардир сборной России Борис Никоноров в интервью «Газете.Ru» рассказал, как узнал о существовании пляжного футбола во время работы на заводе.

«После смены как-то пришел домой, пощелкал каналы и увидел пляжный футбол (тогда шел чемпионат мира — 2011. — «Газета.Ru»). Мне понравилось, что наши ребята настолько техничные, настолько выносливые. Были такие красивые удары через себя, «ножницами», контроль мяча в воздухе… Не представлял, что наши так умеют, — рассказал Никоноров. — Всегда было предубеждение, что русские футболисты не особенно координированные. Ну это правда, нечего скрывать. У нас пока нет людей с дриблингом, как у Месси, к сожалению. Такие, как Андрей Аршавин, у нас — штучный товар».

Нападающий заявил, что «пришел в восторг» от игры сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу и начал смотреть матчи во время смен на заводе.

«Полуфинал ЧМ попал на мою рабочую смену. Тихонечко отпросился и ушел на обход — с противогазом, в каске, рацией, все как полагается. Забрался по лесам на самый верх установки — это примерно девятый-десятый этаж, чтобы сеть лучше ловила, конечно. Примерно каждые шесть минут заканчивался трафик, и я докупал по 100 мегабайт. Вот так с телефоном сидел, передо мной был весь завод — эти трубы, дым, яркие фонари. Другая жизнь», — рассказал Никоноров.

Сборная России выиграла чемпионат мира — 2011, став всего третьей национальной командой-чемпионом мира по «пляжному футболу» и первой, кто смог обыграть в финале Бразилию — на тот момент 13-кратного чемпиона планеты. Никоноров впоследствии отыграл 88 матчей за главную команду страны, забив в них 90 мячей и также став чемпионом мира в 2021 году.

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