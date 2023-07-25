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Футболист сборной России: поехал устраиваться на завод в -30°C в 8 утра

Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров рассказал, как вставал в 5 утра ради работы на заводе

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Владимир Песня/РИА Новости

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал в интервью «Газете.Ru», как после непопадания в дублирующий состав ярославского «Шинника» пошел устраиваться на завод.

«Когда устраивался, помню, было очень тяжело: зима, на улице -30°C. Ездил устраиваться на завод к 8 утра. Вставал в 5.30 и на двух перекладных автобусах мчал в такой мороз… Уже тогда, поездив так неделю, понял, что вписался в какой-то «блудняк» (смеется). Пришлось преодолевать себя, но потом втянулся. Работал и играл параллельно в футбол за «Нефтяник», — рассказал Никоноров.

Во время работы на заводе нападающий узнал о существовании пляжного футбола и задумался о смене вектора своей карьеры.

«Устроился на завод в начале 2011 года, где-то в феврале, а осенью как раз проходил чемпионат мира по пляжному футболу. После смены как-то пришел домой, пощелкал каналы и увидел пляжный футбол, о существовании которого даже не знал. Мне понравилось, что наши ребята настолько техничные, настолько выносливые», — рассказал спортсмен.

Впоследствии Никоноров выступал в пляжном футболе за ярославский «Подводник», новосибирский «Джокер», санкт-петербургский «Золотой» и московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России. В составе национальной сборной страны он выиграл золото и бронзу чемпионата мира.

Ранее форвард «Торпедо» заявил, что жизнь в России лучше, чем в США.

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Футбол. Чемпионат России
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