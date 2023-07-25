Чемпион мира: если меня сыграет Александр Петров, это будет честь

Борис Никоноров, прошедший путь от непопадания в дубль ярославского «Шинника» и работы на заводе до победы на чемпионате мира по пляжному футболу в составе сборной России, в интервью «Газете.Ru» заявил, что по его истории можно снять фильм.

«Можно и, я считаю, даже нужно снять про меня фильм! В качестве мотивации для всех ребят», — подчеркнул форвард.

Также Никоноров рассказал, что его роль в таком фильме мог бы исполнить знаменитый актер Александр Петров.

«Для меня это была бы честь. Он мой земляк, и он любит футбол. Мне нравится этот актер. Сейчас очень модно снимать такие фильмы в плане мотивации, и эта история зацепила бы многих ребят, которых не берут в профессиональные клубы, и они не знают, как справляться с этими ударами судьбы», — сказал футболист.

Никоноров провел за сборную России 88 матчей, забив в них 90 мячей. В составе национальной команды он стал чемпионом мира, победителем Межконтинентального кубка и Евролиги.

Ранее еще одна страна отказалась играть со сборной России.