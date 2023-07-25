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Вяльбе предсказала продление отстранения российских лыжников на будущий сезон

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что не ждет от FIS возвращения российских лыжников в сезоне-2023/24

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью ТАСС заявила о том, что не ждет разрешения Международной федерации лыжного спорта (FIS) о допуске на соревнования в сезоне-2023/24.

По ее мнению, никаких предпосылок для этого нет.

«Мы не особо и думаем, что нас допустят. Я думаю, что в сентябре все будет, как и у других федераций.

Что касается именитых [зарубежных] спортсменов — кто из известных готов приехать на соревнования в Россию? Чтобы дома им что-то предъявили, санкции ввели?» — заявила Вяльбе.

Весной 2022 года FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. О возможном снятии ограничений на данный момент информации нет.

Ранее Елена Вяльбе подтвердила запрет на смену спортивного гражданства для российских лыжников.

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