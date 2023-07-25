Лишенный из-за допинга двух золотых медалей ОИ Зубков баллотируется в думу Иркутской области

Бывший российский бобслеист Александр Зубков выдвинут в качестве кандидата на выборах в законодательное собрание Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен вошел в партийный список »Справедливой России — партиоты — за правду», заверенный список опубликован на портале Заксобрания Иркутской области.

Зубков дважды становился олимпийским чемпионом — в 2014 году бобслеист выиграл золотые награды в соревнованиях двоек и четверок.

Позднее он был дисквалифицирован и лишен наград за употребление запрещенных веществ, однако в 2018 году российский суд признал дисквалификацию Зубкова незаконной и присудил ему положенные как олимпийскому чемпиону льготы.

Благодаря этому решению суда Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом, признанным лишь на территории России.

Ранее стало известно, что World Aquactics в течение года примет решение о будущем российских спортсменов.