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Фигуристка Радионова: согласна с Трусовой, в спорте дружбы быть не может

Фигуристка Радионова согласилась с Трусовой, заявившей о невозможности дружить с соперницами

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РИА «Новости»

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова согласилась с тезисом Александры Трусовой, которая заявила, что невозможно по-настоящему дружить с соперниками по льду. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, максимум, на что можно рассчитывать в подобной ситуации, это приятельство.

«Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы быть не может, как бы мы хорошо ни общались. У нас могут быть просто приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба — это не просто слово.

Друзья проверяются временем, их не бывает много», — заявила Радионова.

Ранее Александра Трусова рассказала о том, как ее оклеветали журналисты.

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