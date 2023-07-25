Фигуристка Радионова: согласна с Трусовой, в спорте дружбы быть не может

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова согласилась с тезисом Александры Трусовой, которая заявила, что невозможно по-настоящему дружить с соперниками по льду. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, максимум, на что можно рассчитывать в подобной ситуации, это приятельство.

«Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы быть не может, как бы мы хорошо ни общались. У нас могут быть просто приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба — это не просто слово.

Друзья проверяются временем, их не бывает много», — заявила Радионова.

Ранее Александра Трусова рассказала о том, как ее оклеветали журналисты.