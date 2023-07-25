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Обыгравшая в финале турнира WTA-250 украинку российская теннисистка рассказала, на что потратит призовые

Победившая на турнире WTA-250 Тимофеева призналась, что с призовых позволит себе покупку новой сумки или обуви

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Imago/Mathias Schulz/Global Look Press

19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева, ставшая победительницей турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) рассказала о том, на что потратит свои призовые. Ее слова передает «Чемпионат».

«Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят мое имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис — дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить», — сказала Тимофеева.

23 июля Тимофеева в финале обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Для россиянки это первая победа на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). До этого старта 19-летней теннисистке не удавалось выиграть ни одного матча в основной сетке соревнований, проводимых WTA.

В рейтинге WTA Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место. Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9315 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8845 очков). Тройку лидеров замыкает казашка, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина (5465 очков).

Ранее отец теннисистки Свентек рассказал о ее отношениях с Соболенко.

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