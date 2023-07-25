Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Итальянская биатлонистка покрасовалась на пляже в купальнике, сделав селфи

Итальянская биатлонистка Вирер поделилась с подписчиками фото в купальнике

close
100%
Доротея Вирер/VK

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом Стефано Коррадини с отдыха на пляже.

«Это лето, детка», — подписала фото спортсменка.

Вирер является четырехкратной чемпионкой мира по биатлону. В сезонах-2018/19 и 2019/20 она становилась обладателем Кубка мира.

Также на ее счету три бронзы с разных Олимпиад 2014, 2018 и 2022 годов.

30 мая 2015 года Доротея вышла замуж за Стефано Коррадини — технического менеджера, работающего в федерации зимних видов спорта Италии.

В прошлом сезоне итальянка стала второй в общем зачете Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что российская лыжница выложила фото в откровенном наряде.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях