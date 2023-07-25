Итальянская биатлонистка покрасовалась на пляже в купальнике, сделав селфи

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом Стефано Коррадини с отдыха на пляже.

«Это лето, детка», — подписала фото спортсменка.

Вирер является четырехкратной чемпионкой мира по биатлону. В сезонах-2018/19 и 2019/20 она становилась обладателем Кубка мира.

Также на ее счету три бронзы с разных Олимпиад 2014, 2018 и 2022 годов.

30 мая 2015 года Доротея вышла замуж за Стефано Коррадини — технического менеджера, работающего в федерации зимних видов спорта Италии.

В прошлом сезоне итальянка стала второй в общем зачете Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что российская лыжница выложила фото в откровенном наряде.