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Экс-игрок «Локомотива» назвал две причины, по которым Малком выбрал Саудовскую Аравию

Экс-игрок «Локомотива» Биджиев считает, что Малком выбрал «Аль-Хиляль» из-за денег и отсутствия еврокубков в России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев считает, что чемпионат Саудовской Аравии является перспективным проектом для футболистов. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Наверно, Малком принял такое решение по двум причинам. Во-первых, из-за финансовой составляющей, а во-вторых, из-за того, что «Зенит» не играет в международных соревнованиях. В то же время чемпионат Саудовской Аравии приобретает совершенно другие очертания. Туда съезжается много звезд – больших игроков и тренеров. Те же Роналду и Бензема. Все это вкупе и послужило поводом для принятия решения Малкомом о переходе в «Аль-Хиляль», — сказал Биджиев.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.

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