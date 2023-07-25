Экс-игрок «Локомотива» назвал две причины, по которым Малком выбрал Саудовскую Аравию

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев считает, что чемпионат Саудовской Аравии является перспективным проектом для футболистов. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Наверно, Малком принял такое решение по двум причинам. Во-первых, из-за финансовой составляющей, а во-вторых, из-за того, что «Зенит» не играет в международных соревнованиях. В то же время чемпионат Саудовской Аравии приобретает совершенно другие очертания. Туда съезжается много звезд – больших игроков и тренеров. Те же Роналду и Бензема. Все это вкупе и послужило поводом для принятия решения Малкомом о переходе в «Аль-Хиляль», — сказал Биджиев.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.

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