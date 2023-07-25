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Экс-легионер ЦСКА Ярошик: надеюсь, не буду как Марио Фернандес

Экс-легионер ЦСКА Ярошик признался, что удивился переходу Марио Фернандеса в «Зенит»

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David Sedlecký/Wikimedia

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик оценил трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» и назвал три команды, в которых он никогда не будет работать. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Меня удивил этот переход, большой сюрприз. Работать в «Спартаке»? Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать — «Спартак»…

Еще две команды — «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», — сказал Ярошик.

7 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. До официального объявления в СМИ появилась информация о том, что презентация бразильца в клубе с берегов Невы откладывается из-за лишнего веса у игрока. В последнее время у него не было практики.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом должен был истечь в 2024 году.

Ранее игрок «Пари НН» заявил, что не осуждает Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

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