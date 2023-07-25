Отец теннисистки Свентек рассказал о ее отношениях с Соболенко

Томаш Свентек, отец первой ракетки мира Иги Свентек, признался, что его дочь немного общается с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«Мы никогда не говорили об этом, но они, безусловно, уважают друг друга как игроки. Но это не значит, что все эти девушки сидят вместе в раздевалке и общаются друг с другом. Скорее, они приходят только переодеться до и после игры или тренировки, только на некоторое время, и возвращаются к работе со своей командой», — сказал отец теннисистки.

Польская спортсменка, выходя на корт, прикрепляет на свой головной убор украинский флажок в знак поддержки.

Стоит отметить, что у Соболенко был конфликт с одним из тренеров украинки Леси Цуренко. В марте она отказалась выходить на корт в матче против белоруски на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Она объяснила свой отказ возникшей панической атакой после разговора с одним из руководителей Женской теннисной ассоциации (WTA) о допуске россиян.

Свентек и Соболенко занимают первую и вторую строчку в мировом рейтинге соответственно.

Ранее российская теннисистка пошутила после победы над украинкой на турнире WTA.