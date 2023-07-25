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Фигуристка Трусова призналась, что съехала от родителей в 18 лет

Фигуристка Трусова рассказала о совместной жизни с Кондратюком

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Личный архив Марка Кондратюка

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» рассказала, что съехала от родителей в 18 лет.

«Я живу отдельно от родителей и готовлю своему молодому человеку. Отдельно я живу с 18 лет. Я готовила и до того момента, как мы начали встречаться: захочется что-то — нахожу в интернете и готовлю. А если что-то хочу приготовить, что мне очень нравится, как мама готовит, то, конечно, звоню и спрашиваю ее», — сказала Трусова.

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Ранее Трусова призналась, что у нее нет подруг.

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