Российская теннисистка пошутила после победы над украинкой на турнире WTA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

«Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера… Я просто старалась играть в свой теннис, пыталась ни на что не обращать внимания, раз за разом боролась за каждое очко», — сказала россиянка после матча.

Россиянка одержала победу со счетом 6:0, 6:2. В следующем круге Андреева встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь. Призовой фонд турнира составляет $259 303.

На завершившемся в середине июля Уимблдоне Андреева дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7, 2:6.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она располагается на 64-й позиции.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка отыграла 117 позиций в рейтинге WTA.