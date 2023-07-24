Российская теннисистка Андреева обыграла украинку Ястремскую

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в первом круге турнира в Лозанне украинку Даяну Ястремскую.

Встреча, которая продолжалась 1 час 2 минуты, завершилась со счетом 6:0, 6:2. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из десяти.

Следующей соперницей Андреевой станет представительница Венгрии Анна Бондарь.

Общий призовой фонд турнира в Лозанне составляет $259 303.

На Уимблдоне-2023 Мирра Андреева дошла до 1/8 финала, где уступила 18-й ракетке мира — американке Мэдисон Кис. Начав турнир за пределами топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка стала 66-й ракеткой мира благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне. 16-летняя спортсменка является самой юной теннисисткой в топ-100 мирового рейтинга.

Победительницей Уимблдона стала Маркета Вондроусова, одолев в финале Онс Жабер (6:4, 6:4).

Ранее норвежская теннисистка извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой.