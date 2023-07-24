Зарема Салихова заявила, что надо было назвать сына в честь игрока «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на дубль футболиста красно-белых Даниила Хлусевича в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», в котором москвичи победили со счетом 3:2, передает Metaratings.

«Сына надо было называть Даниил», — сказала Салихова.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установив окончательный счет матча.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 31 июля в 19.30 по московскому времени.

Ранее Хлусевич ответил на вопрос о возможном отъезде в Италию.