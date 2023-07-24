Мостовой о бронзе сборной России по футболу на Евро-2008: у нас любят возносить до небес

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что успех сборной России на чемпионате Европы-2008, на котором Россия добралась до 1/2 финала, немного переоценен, передает Legalbet.

«Все кричат, что третье место, но на первенство Европы никто не играет матч за бронзу. Но надо поскромнее. Не было игры за третье место, но у нас любят же возносить до небес», — сказал Мостовой.

На групповой стадии турнира россияне проиграли испанцам, но затем обыграли шведов и сборную Греции. В четвертьфинале россияне сенсационно одержали победу над сборной Нидерландов, которая тогда считалась одним из фаворитов Евро-2008. В полуфинале подопечные Гуса Хиддинка поиграли все тем же испанцам, которые стали чемпионами Европы, обыграв в финале Германию со счетом 1:0.

По регламенту турнира сборные, проигравшие в полуфинале, получили бронзовые награды. Вместе с россиянами третье место заняли турки, уступившие в полуфинале Германии.

Ранее Хиддинк назвал сборную России одной из лучших команд, с которой он работал.