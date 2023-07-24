Экс-тренер «Динамо» ответил, достоин ли Санкт-Петербург еще одной команды в РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал на тему появления в Санкт-Петербурге второй команды, которая будет участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Достоин ли Санкт-Петербург еще одной команды в РПЛ? Для того, чтобы в Питере была вторая команда, ее надо финансировать. Было уже много примеров — «Динамо», «Тосно», сейчас «Ленинградец». Все будет зависеть от желания людей содержать команды.

Как отношусь к лозунгу «один город — одна команда»? Болельщики хотят, чтобы была одна команда. В Москве много команд, а в Питере всегда была одна, много никогда не было. Постоянно был один «Зенит», — сказал Кобелев.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. «Зенит» в своем матче обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. Дубль на счету Матео Кассьерры. Почти весь второй тайм петербуржцы провели в большинстве после удаления Александрова.

С таким же счетом «Сочи» обыграл новичка лиги — калининградскую «Балтику». Команды делят второе место. По дополнительным показателям первым идет «Краснодар».

Ранее ветеран «Зенита» назвал уход Малкома потерей для чемпионата.