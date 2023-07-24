В Санкт-Петербурге задержали шахматного судью, откусившего коллеге часть уха

В Санкт-Петербурге полиция задержала человека, который подозревается в избиении человека в шахматном клубе «Петровская ладья». Об этом сообщается в Тelegram-канале полиции города.

20 июля президент шахматного клуба Александр Волков в пьяном состоянии напал на трех подчиненных.

«В ходе проверки установлено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Как сообщает полиция Санкт-Петербурга, подозреваемый уже задержан.

Больше всех в инциденте пострадал охранник клуба, у которого разбита голова и оторвано ухо. Сразу после произошедшего он был доставлен в реанимацию.

Ситуации также дадут оценку в судейской коллегии Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга.

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