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Бывшего игрока АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Бывший игрок АПЛ был допрошен по делу об изнасиловании несовершеннолетней

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Shutterstock

Бывшего футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает The Athletic.

Экс-игрок АПЛ уже был допрошен по подозрению в изнасиловании. Его имя не разглашается.

Девушка обратилась в полицию, заявив, что игрок изнасиловал ее, когда ей было 15 лет. Это не единичный случай в данном деле. В 2021 году еще одна девушка обратилась в правоохранительные органы. На момент совершения преступления ей также не было 16 лет. Она утверждала, что изнасилование произошло в доме мужчины. Тогда мужчина не был арестован, так как с момента изнасилования прошло более 20 лет. По законодательству Великобритании преступления, совершенные в период с 1956 по 2004 год, где фигурантом дела является несовершеннолетняя, не рассматриваются, если жалоба не поступила от жертвы в течение года.

Как отмечает издание, подозреваемый экс-футболист был допрошен, но не арестован. Он продолжает работать в футболе.

Ранее сообщалось, что бывшего хоккеиста сборной Швеции обвиняют в изнасиловании.

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