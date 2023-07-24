Экс-тренер сборной России назвал имя игрока, который сможет заменить Малкома

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в «Зените» смогут заменить Малкома после ухода. Его слова передает Metaratings.

«Неслучайно «Зенит» после матча с ЦСКА был неубедительным по качеству, хотя была и ротация состава в матче против «Пари НН». Надежда на отечественных игроков сборной оправдала себя в меньшей степени.

У «Зенита» есть проблемы, связанные с отъездом игроков. Но не думаю, что это скажется на конечном результате. Игровые позиции дублируются. Тот же Зелимхан Бакаев на уровне чемпионата может качественно заменить Малкома», — сказал Бышовец.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.

Ранее Зарема Салихова объяснила, чем может обернуться для российских клубов уход Малкома.