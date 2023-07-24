Загитова объяснила, почему в детстве хотела попасть именно к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте «Произвольная программа» рассказала о том, почему захотела тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

По ее словам, тренироваться у Тутберидзе было ее мечтой после того, как она увидела прокат Юлии Липницкой на ОИ-2014 в Сочи.

«Почему я хотела именно к ней? Юлия Липницкая. Думаю, все так говорят, после Олимпиады в Сочи многие хотели попасть в ее группу.

Три года я говорила: мама давай, давай, давай. Скорее всего, она думала, что это какие-то детские шалости, и что вскоре все это пройдет. Хотя она тоже верила, но просто боялась.

Переезд в Москву — очень серьезный шаг, особенно для взрослого, осознанного человека. У меня это было неосознанно, я не понимала, что там. Мне просто хотелось», — заявила Загитова.

Ранее Алина Загитова рассказала, что жила в олимпийском Пхенчхане вместе с Этери Тутберидзе.