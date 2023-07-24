«Здесь не страшно»: боливийский защитник «Балтики» высказался о России

Защитник калининградской «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес заявил, что не пожалел о решении перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, никакие опасения о том, что в России якобы небезопасно, не подтвердились.

«Мне не страшно. Считаю, что переехав в Россию, я принял верное решение. Меня приняли в команде очень хорошо.

Все хорошо. С каждой следующей игрой я буду чувствовать себя еще лучше», — заявил Фернандес.

В матче первого тура РПЛ «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича на выезде уступила «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу черноморского коллектива.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал клуб за отдачу в аренду форварда Владислава Яковлева.