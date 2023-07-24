Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Здесь не страшно»: боливийский защитник «Балтики» высказался о России

Защитник «Балтики» Фернандес заявил, что ему не страшно в России

close
100%
канал футбольного клуба «Балтика»' class="item-image" >
Официальный канал футбольного клуба «Балтика»

Защитник калининградской «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес заявил, что не пожалел о решении перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, никакие опасения о том, что в России якобы небезопасно, не подтвердились.

«Мне не страшно. Считаю, что переехав в Россию, я принял верное решение. Меня приняли в команде очень хорошо.

Все хорошо. С каждой следующей игрой я буду чувствовать себя еще лучше», — заявил Фернандес.

В матче первого тура РПЛ «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича на выезде уступила «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу черноморского коллектива.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал клуб за отдачу в аренду форварда Владислава Яковлева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях