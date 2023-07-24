«Родилась в рубашке»: Загитова рассказала, как чуть не разбилась в ДТП вместе с матерью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в подкасте «Произвольная программа» рассказала о том, как чуть не разбилась в ДТП по дороге на сборы в Агрыз.

«Я все время ездила на сборы к одному тренеру, который учил меня на удочке прыгать. И был момент, когда мы с мамой улетели в кювет, машина переворачивалась. Был ливень, дождь, дороги узкие, ничего не видно.

Мама боялась. Навстречу летела фура и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило.

Я в счастливой рубашке, получается, родилась», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

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