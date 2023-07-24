Защитник «Оренбурга» назвал главную ошибку матча со «Спартаком»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с «Евро-Футбол.Ру» объяснил, как противостоять против позиционных атак московского «Спартака».

По его словам, в первом голе, забитом нигерийским полузащитником Виктором Мозесом, защитникам гостевой команды необходимо было действовать компактнее.

«Таким моментам можно противостоять. Надо дисциплинированно действовать в обороне. Где-то мы допустили ошибку, недосмотрели, где-то спартаковцы хорошо сыграли», — заявил Полуяхтов.

23 июля «Спартак» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» — 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал тяжелой победу над «Оренбургом» в матче первого тура РПЛ.