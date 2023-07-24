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Стал известен лидер РПЛ после первого тура сезона

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ сезона-2023/24

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Алексей Даничев/РИА Новости

Завершился первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

В заключительных матчах «Сочи» на домашнем поле оказался сильнее калининградской «Балтики» (2:0), а «Ростов» под руководством Валерия Карпина с минимальным счетом на своем стадионе переиграл воронежский «Факел» (2:1).

После первого тура лидером чемпионата стал «Краснодар» — команда Владимира Ивича в первом матче сезона в гостях обыграла столичное «Динамо» (3:1) и за счет большего количества забитых мячей обошла «Сочи» и «Зенит», у которых так же, как и у «быков», разница забитых и пропущенных составляет «+2».

В туре зафиксирована лишь одна ничья — 22 июля в Черкизово «Локомотив» и «Рубин» разошлись миром. У этих команд в активе по одному очку и восьмое-девятое место в турнирной таблице соответственно.

Ранее экс-игрок «Спартака» Егор Титов подверг критике после матча с «Оренбургом» защитника команды Алексиса Дуарте.

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