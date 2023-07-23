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Российская теннисистка выложила фото в купальнике

Российская теннисистка Кудерметова выложила фото в белом купальнике

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v.kudermetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская теннистска Вероника Кудерметова выложила в своих соцсетях фото в белом купальнике.

«100 000 подписчиков — это большое число. Я безумно счастлива и благодарна ежедневно ощущать вашу поддержку и любовь, вместе мы будем расти», — написала Кудерметова.

В первом круге Уимблдона российская теннисистка одолела представительницу Эстонии Кайей Канепи. Матч, который продлился 1 час 42 минуты, завершился в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором круге Кудерметова уступила Маркете Вондроусовой из Чехии. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6. Вондроусова стала победительницей турнира, одолев в финале Онс Жабер (6:4, 6:4).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. За недопуск российских и белорусских спортсменов организаторы турнира получили штраф, а очки за турнир не были начислены.

Ранее Кудерметова оценила поддержку фанатов на Уимблдоне.

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