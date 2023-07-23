Российская теннисистка выложила красивое фото в купальнике

anapotapovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Теннисистка из России Анастасия Потапова выложила в своих соцсетях фото в красном купальнике.

«Восстановление после тренировок», — подписала снимок спортсменка.

Потапова — победительница пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (из них два в одиночном разряде), она выиграла юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016).

Потапова не смогла приехать на турнир в Гамбурге из-за проблем с визой. Турнир в Гамбурге пройдет с 23 по 29 июля. В 2022 году Потапова добралась до полуфинала соревнований, где с результатом 3:6, 5:7 уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт.

В третьем круге Уимблдона Потапова уступила россиянке Мирре Андреевой. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее бывший теннисист Андрей Чесноков сравнил Андрееву и Марию Шарапову.