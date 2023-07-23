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В «Спартаке» предположили, что трансфер Рожерио из «Сассуоло» сорвался не по политическим причинам

Гендиректор «Спартака» Малышев не исключил, что в «Сассуоло» хотели получить больше денег за футболиста Рожерио

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Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «Газете.Ru» срыв переговоров по трансферу футболиста итальянского «Сассуоло» Рожерио, отметив, что переход мог сорваться из-за того, что итальянская команда хотела больше денег.

«Нет ли ощущения что история с Рожерио просто заключена в том, чтобы выбить больше денег из «Спартака»? Я не исключаю такой возможности», — сказал Малышев.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €5,5 млн.

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил причину срыва перехода защитника команды Рожерио тем, что клуб не хочет вести дела с россиянами.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Ранее глава Федерации футбола Бразилии пожертвовал собачий корм, извиняясь за домогательства.

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