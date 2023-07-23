В «Спартаке» предположили, что трансфер Рожерио из «Сассуоло» сорвался не по политическим причинам

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «Газете.Ru» срыв переговоров по трансферу футболиста итальянского «Сассуоло» Рожерио, отметив, что переход мог сорваться из-за того, что итальянская команда хотела больше денег.

«Нет ли ощущения что история с Рожерио просто заключена в том, чтобы выбить больше денег из «Спартака»? Я не исключаю такой возможности», — сказал Малышев.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €5,5 млн.

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил причину срыва перехода защитника команды Рожерио тем, что клуб не хочет вести дела с россиянами.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

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