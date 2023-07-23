Россиянка обыграла украинку в финале турнира WTA

Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над украинкой Катериной Байндль в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 3 минуты, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Спортсменки не обменялись рукопожатиями после игры.

19-летняя россиянка впервые сыграла в финале турнира WTA. Она занимает 246-е место в рейтинге. В качестве призовых Тимофеева получит €29760.

На Уимблдоне Тимофеева вылетела в квалификации, уступив китаянке Бай Чжосюань со счетом 3:6, 2:6.

Также сегодня Российский теннисист Андрей Рублев победителем турнира в Бостаде, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Игра продлилась 1 час 33 минуты. Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

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