Экс-игрок «Спартака» призвал не делать жгущих файеры фанатов изгоями

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что надо сделать так, чтобы активные фанаты команды посещали стадион, передает Legalbet.

«Мне больше нравится пустая фанатская трибуна или когда на ней болельщики, жгущие файеры? Надо сделать так, чтобы они ходили на стадион. Футбол для всех. Не надо кого-то делать изгоями», — сказал Гладилин.

18 июля «Спартак» принимал азербайджанский «Нефтчи». Товарищеская встреча завершилась победой москвичей со счетом 2:0. Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес.

Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Встреча была приостановлен из-за дыма.

Красно-белые в эти минуты проводят матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Локомотиве» ответили на слухи об интересе к игроку «Спартака».