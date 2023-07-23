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«Все судейские моменты в пользу «Зенита»: легенда ЦСКА объяснил победу петербуржцев над «Пари НН»

Экс-форвард ЦСКА Масалитин объяснил победу «Зенита» над «Пари НН» действиями судьи

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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» мог не выиграть в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

По его словам, важную роль в успехе сине-бело-голубых сыграло удаление Виктора Александрова на 50-й минуте за фол против Зелимхана Бакаева.

«Если бы не удаление, вообще не факт, что «Зенит» бы выиграл. С этими изменениями «Зенит» начнет лихорадить. Понятно, что после красной карточки они просто задавили «Пари НН», а так еще неизвестно, чем бы закончилась игра.

Судьи опять начинают что-то выдумывать, не хочется такого видеть. Надо с этого момента начинать и обращать внимание на эти ошибки, которые впоследствии и приводят к таким действиям, чтобы «Зенит» потом не отпирался. Потом такие же моменты будут и у «Зенита».

Может быть не сейчас, а весной, но мы будем к этому вовзращаться. Судьи все спорные моменты постоянно трактуют в пользу «Зенита». Всегда в пользу «Зенита» почему-то. Такое же тоже не бывает просто так», — заявил Масалитин.

Игра «Пари НН» — «Зенит» завершилась со счетом 0:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Масалитин объяснил обилие травм в ЦСКА короткой паузой между сезонами.

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