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«Отдыхали всего две недели»: Масалитин объяснил высокую травматичность игроков ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Масалитин объяснил обилие травм в клубе короткой паузой между сезонами

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Matthias Hangst/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил повышенную травматичность игроков армейского клуба короткой паузой между окончанием прошлого и стартом нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, футболисты получают множество повреждений из-за недовосстановления.

«Они отдыхали всего две недели. Люди, которые выступали за сборную, провели под 50 матчей в прошлом сезоне. 14 дней — маловато, чтобы отдохнуть и восстановиться.

В Европе, к примеру, тоже бьют тревогу из-за переизбытка игр. Из-за этого игроки чаще получают травмы, поэтому в Англии некоторые клубы даже в сборные стараются игроков не отпускать, чтобы не было лишней нагрузки у футболистов.

Игроки — не роботы, они не могут все время играть», — заявил Масалитин.

Матч первого тура «Урал» — ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Валерий Масалитин выдвинул серьезное обвинение главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову.

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