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Губерниев об имени сына Абаскаля: если бы назвал Русские Деньги — это было бы чересчур

Губерниев пошутил о русском имени Абаскаля, упомянув деньги

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале пошутил над главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем, который дал своему сыну русское имя.

«Вот тут молодец!!!! Николай — прекрасное имя!!! Вот, например, Русские Деньги — это было бы чересчур, а так получилось просто здорово!!! Респект!!!» — написал Губерниев.

В апреле испанец женился на своей возлюбленной в Москве и сфотографировался на Красной площади. В мае у пары родился первенец. Мальчика назвали Николай. Позже испанец признался, что назвал так своего ребенка в честь святого Николая Чудотворца и основателя «Спартака» Николая Старостина.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

23 июля «Спартак» в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примет «Оренбург».

Ранее Абаскаль рассказал, как провел отпуск в России.

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