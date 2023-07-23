Чемпион ОИ Зайцев признался, что не знает, кто продал его медаль на аукционе в США

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже своей медали Игр 1980 года. Его слова передает РИА Новости.

«У меня медалей не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», — сказал Зайцев.

В июле стало известно, что завоеванная Зайцевым в паре с Родниной медаль Олимпийских игр 1980 года была продана во время аукциона RR Auction.

Цена золотой олимпийской медали фигуриста составила $93 тыс.

В паре с Родниной Зайцев дважды стал олимпийским чемпионом — в 1976 и 1980 годах. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Роднина и Зайцев прожили в браке шесть лет. В этом союзе у них родился сын Александр.

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