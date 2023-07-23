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Тренер Камельзон считает, что теннисистке Звонаревой следовало «поковыряться в своих мозгах» перед поездкой в Польшу

Тренер Камельзон призвал думать головой теннисистку Звонареву, которую не пустили на турнир в Польшу

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Photoagency Interpress/Global Look Press

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон раскритиковал российскую теннисистку Веру Звонареву, которой было отказано во въезде в Польшу на турнир. Его слова передает RT.

«Но здесь вопросы возникают и к самой Звонаревой. Надо думать головой. Если турнир проводится в стране, которая относится к России наиболее враждебным образом, зачем вообще туда отправляться?

Какой нормальный россиянин сейчас поедет в Варшаву играть в теннис? Следовало немного поковыряться в своих мозгах. Я бы и ее команде посоветовал вспоминать, в какое время живете, просчитывая планы на сезон», — сказал Камельзон.

22 июля польские пограничники не пустили Звонареву в страну на турнир WTA. Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву.

Теннисный турнир WTA в Варшаве стартует 24 июля и завершится 31 июля.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022.

Ранее Дмитрий Губерниев пошутил об опасности российской теннисистки Звонаревой для Польши.

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