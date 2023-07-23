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Экс-футболист Быстров обвинил тренера «Пари НН» Юрана в истерии

Экс-футболист Быстров заявил, что не понимает истерии Юрана по поводу судейства в матче с «Зенитом»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поддержал судейское решение в матче сине-бело-голубых против «Пари Нижний Новгород». Его слова передает «Матч ТВ».

«Я не понимаю истерию Юрана. Мы вспоминаем прошлые сезоны, когда судьи ошибались в пользу команд Юрана, и тогда он говорил: «Я судейство не комментирую». В этом моменте Бакаев пробросил мяч мимо соперника. У него был великолепный шанс выйти один на один. Это удаление. И все судьи должны в нашем чемпионате придерживаться вот этого правила», — сказал Быстров.

22 июля «Зенит» проводил первый матч нового сезона против «Пари НН». На 51-й минуте судья встречи удалил защитника нижегородцев Виктора Александрова за «фол последней надежды» на Зелимхане Бакаеве. Комментируя решение арбитра, главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что подобный фол в исполнении игрока «Зенита» не карался бы красной карточкой.

Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. Дублем отметился Матео Кассьерра. Следующий матч сине-бело-голубые проведут против «Ростова» на выезде.

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