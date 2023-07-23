Директор «Сассуоло» Карневали о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: не хотим иметь дело с россиянами

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил причину срыва перехода защитника команды Рожерио в московский «Спартак» этим летом. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Правда ли, что мы не продали Рожерио в московский «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно. Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение в размере € 8 млн, и, учитывая все это как владельцы и руководство, мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с россиянами.

Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определенной страной», — сказал Карневали.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Красно-белые проведут свой первый матч нового сезона 23 июля против «Оренбурга». Встреча пройдет в Москве.

Ранее в «Локомотиве» ответили на слухи об интересе к игроку «Спартака».