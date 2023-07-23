В «Локомотиве» ответили на слухи об интересе к игроку «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому. Его слова передает РИА Новости.

«Антон — игрок «Спартака». Мы хотели бы, чтобы игроки уровня Зиньковского были в «Локомотиве», но пока этого нет. Мы исходим из того, что набор молодых талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», с Антоном был бы хорошо сыгран. Пока мы не можем этого сделать. В «Спартак» не обращались, к агентам тоже», — сказал Нагорных.

Зиньковский перешел в «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

В прошлом сезоне подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в Российской премьер-лиге.

Красно-белые проведут свой первый матч нового сезона 23 июля против «Оренбурга». Встреча пройдет в Москве.

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