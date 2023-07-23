Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, в честь кого назвал сына Николаем

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что назвал своего сына Гильермо-Николая в честь одного из первых руководителей спортивного общества «Спартак». Слова специалиста приводит пресс-служба красно-белых.

«Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай — это имя почитаемого в России святого. И конечно, имя основателя нашего клуба», — заявил Абаскаль.

Испанский специалист возглавил красно-белых перед стартом прошлого сезона. Первый матч под его руководством «Спартак» проиграл», разгромно уступив «Зениту» в Суперкубке России.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» замкнул тройку лучших. За 30 туров команда набрала 54 очка и уступила петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, 16 баллов.

Новый сезон чемпионата России «Спартак» начнет домашним матчем против «Оренбурга». Игра состоится 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Абаскаль назвал основные причины неудач команды.