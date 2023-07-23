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Газзаев заявил, что ЦСКА заслуженно проиграл «Уралу»

Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что «Урал» победил армейцев по делу в первом туре РПЛ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что качество игры в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и армейским клубом было средненьким. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Мало индивидуальных проходов, фланговых передач, быстрого контроля мяча и смены направления атаки. «Урал» по делу победил, екатеринбуржцы играли лучше. Хотя у ЦСКА были эпизодические моменты, но не более того. Думаю, что это заслуженная победа «Урала», — заявил Газзаев.

ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Счет в поединке открыл Тимур Аюпов, который переправил мяч в ворота после ошибки голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти на 54-й минуте игры. Армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Антона Заболотного на 63-й минуте.

В следующем туре Российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а до этого проведет матч первого тура группового этапа Кубка России в гостевом матче с «Оренбургом».

Ранее легендарный защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал имя худшего игрока в матче с «Уралом»

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