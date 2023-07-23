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Легионер «Краснодара» объяснил, почему решил остаться в России

Форвард «Краснодара» Олусегун заявил, что ему комфортно в России.

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ФК «Краснодар»

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что семья поддержала его решение остаться выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».

«Я решил, что останусь в России, поговорил со своей семьей и думаю, что останусь в России — мне здесь комфортнее, мне надо больше играть в РПЛ», — заявил футболист.

В августе 2021 был арендован «Краснодаром» у «Ботева» до конца сезона 2021/22 и выступал за дубль «быков» в Первой лиге. Весной 2022 года он был заявлен за основную команду «Краснодара». 3 апреля 2022 года дебютировал в Российской премьер-лиге, начал матч с «Динамо» (0:1) в стартовом составе и был заменен в перерыве.

В июне 2022 года «Краснодар» выкупил контракт Олусегуна у «Ботева» и заключил с ним соглашение до 2026 года.

В сезоне-2022/23 нигерийский нападающий вышел на поле 24 раза. На его счету пять забитых голов и две результативные передачи. После финала Кубка России с ЦСКА заявил, что провел последнюю игру за российский клуб, однако решил остаться.

Ранее сборной России предложили сыграть с командой легионеров РПЛ.

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