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Рублев о финале турнира в Бостаде: это будет сумасшедший матч

Теннисист Рублев заявил об ожидании сумасшедшего матча в финале турнира в Бостаде с Руудом

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, который 22 июля вышел в финал турнира ATP-250 в шведском Бостаде, заявил, что ждет сумасшедшей игры в финале, и заявил об уважении к своему сопернику — представителю Норвегии Касперу Рууду. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

«Финал с Руудом? Это будет сумасшедший матч. В нескольких предыдущих матчах он меня побеждал. Мы хорошие друзья и очень уважаем друг друга», — заявил Рублев.

В полуфинале турнира в Бостаде российский теннисист одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло. Матч, который продолжался 2 часа 47 минут, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (8:6), 6:7 (9:7), 6:3.

Финал между Рублевым и Руудом состоится 23 июля. Ориентировочное время начала матча — 15:00 по московскому времени.

Оба теннисиста входят в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов: Рууд занимает четвертое место, Рублев — седьмое.

На завершившемся Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, в котором уступил второй ракетке мира, сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в четырех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков назвал провокацией недопуск россиянки Веры Звонаревой на турнир в Польшу.

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