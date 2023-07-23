Во Франции осудили решение исключить Мбаппе из состава «ПСЖ»

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) осудил практику исключения футболистов из состава клубов на фоне отстранения французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и выразил поддержку форварду, подчеркнув, что оставляет за собой право принять юридические меры по отношению к любому клубу, который совершает подобное. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, чего хочет работодатель, является моральным притеснением – а это нарушение французского законодательства», – указал профсоюз.

21 июля руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб покинул Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее Мбаппе согласился стать игроком запаса, чтобы не уходить из «ПСЖ».