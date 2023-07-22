Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американская футболистка выложила фото в купальнике

Американская футболистка Винсент выложила фото в купальнике

close
100%
jessicamacrina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболистка из США Джессика Винсент выложила в своих соцсетях фотографии, на которых она позирует в купальнике.

Подписчики футболистки оценили красоту спортсменки, отметив ее сексуальность.

Винсент не в первый раз радует публику соблазнительными снимками.

Сейчас в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. В матче первого тура группового этапа американки обыграли сборную Вьетнами со счетом 3:0. Также США предстоит сыграть с Нидерландами и Португалией.

На прошлом женском чемпионате мира США стали чемпионками мира, обыграв в финальном матче Нидерланды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Ранее Рапино раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за то, что в 2019 году во время женского чемпионата мира по футболу политик писал критические комментарии в адрес национальной команды.

Ранее российская хоккеистка показала фигуру в полупрозрачном боди.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях