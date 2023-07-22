Американская футболистка выложила фото в купальнике

Футболистка из США Джессика Винсент выложила в своих соцсетях фотографии, на которых она позирует в купальнике.

Подписчики футболистки оценили красоту спортсменки, отметив ее сексуальность.

Винсент не в первый раз радует публику соблазнительными снимками.

Сейчас в Австралии и Новой Зеландии проходит женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. В матче первого тура группового этапа американки обыграли сборную Вьетнами со счетом 3:0. Также США предстоит сыграть с Нидерландами и Португалией.

На прошлом женском чемпионате мира США стали чемпионками мира, обыграв в финальном матче Нидерланды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Ранее Рапино раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за то, что в 2019 году во время женского чемпионата мира по футболу политик писал критические комментарии в адрес национальной команды.

Ранее российская хоккеистка показала фигуру в полупрозрачном боди.